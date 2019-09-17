На полигоне «Опук» в Крыму комплекс «Бастион» выполнил стрельбу по сложной мишени

Сегодня в ходе двустороннего учения морской пехоты и береговой обороны Черноморского флота личный состав противокорабельных береговых комплексов «Бастион» и «Берег» выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбы на полигоне «Опук» в Крыму.

«Бастион» стрелял по сложной мишенной позиции – два больших корабельных щита-мишени, которые имитировали группировку кораблей условного противника. Расстояние до морской цели составило 60 км. Хотя, как сообщил журналистам командир 11 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Сергей Яблоков, дальность полета составляет 450 км, то есть “Бастион” полностью закрывает акваторию Черного моря.

Безопасность стрельб и закрытие района выполнения задач боевой подготовки обеспечивали корабли и вспомогательные суда Черноморского флота, а также самолёты и комплексы беспилотных летательных аппаратов морской авиации и ПВО Черноморского флота.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь