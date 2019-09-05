На полигоне «Опук» морская пехота и береговая охрана провели учебный бой

Главные темы рубрики «Вести флота»:
– Учебный корабль «Перекоп» с курсантами военно-морских училищ страны на борту начал переход из Кронштадта во Владивосток.
– На полигоне Опук в Крыму морские пехотинцы и бригады береговой обороны отрабатывали встречный бой двух тактических групп.
– Экипажи кораблей и авиация Балтийского флота отработали прорыв обороны противника с моря и захват побережья.
– На Северном флоте спасатели провели тренировку на глубоководном спасательном аппарате АС-34 и его судне-носителе «Михаил Рудницкий».
– Корабли Тихоокеанского флота отразили атаку крылатых ракет условного противника в Охотском море.
Источник: Вести.Севастополь