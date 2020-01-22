На полтора месяца закроют часть дороги Орловка – Бахчисарай

22 января 2020     17
На полтора месяца закроют часть дороги Орловка – Бахчисарай

Движение перекроют для строительства шестого этапа трассы «Таврида».

С 30 января по 15 марта 2020 года будет прекращено на участке дороги Орловка – Бахчисарай от 19 км+200 м до 19км+700 м, информирует ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

На дороге будут установлены соответствующие знаки. Участок можно объехать по автодорогам Береговое – Бахчисарай, Симферополь – Бахчисарай – Севастополь и Долинное – Симферополь – Севастополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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