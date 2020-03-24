На портале Госуслуг запущен электронный сервис по коронавирусу

24 марта 2020     15
На портале Госуслуг запущен электронный сервис по коронавирусу

На Едином портале госуслуг создан сервис, посвященный коронавирусу. На портале пациенты смогут вести дневник наблюдения за своим здоровьем. Здесь также можно получить информацию о симптомах и определить свою принадлежность к группам риска.

На портале появилась возможность заполнить дневник здоровья и следить за основными параметрами температуры тела, жалобами и симптомами. Эта информация будет передаваться в медицинскую организацию. Минздрав рекомендует гражданам при регистрации указывать номер полиса ОМС. Это необходимо для того, чтобы в автоматическом режиме установить к какой медицинской организации гражданин прикреплен и правильно и быстро маршрутизировать запросы пациента. 

Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг – даже по упрощенной схеме, не требующей подтверждения учетной записи, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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