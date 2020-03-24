На портале Госуслуг запущен электронный сервис по коронавирусу

На Едином портале госуслуг создан сервис, посвященный коронавирусу. На портале пациенты смогут вести дневник наблюдения за своим здоровьем. Здесь также можно получить информацию о симптомах и определить свою принадлежность к группам риска.

На портале появилась возможность заполнить дневник здоровья и следить за основными параметрами температуры тела, жалобами и симптомами. Эта информация будет передаваться в медицинскую организацию. Минздрав рекомендует гражданам при регистрации указывать номер полиса ОМС. Это необходимо для того, чтобы в автоматическом режиме установить к какой медицинской организации гражданин прикреплен и правильно и быстро маршрутизировать запросы пациента.

Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг – даже по упрощенной схеме, не требующей подтверждения учетной записи, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь