На последнем заседании депутаты Заксобрания внесли изменения в бюджет Севастополя

Депутаты Законодательного собрания сегодня внесли изменения в трехлетний бюджет Севастополя. Этот законопроект стал одним из последних для этого состава депутатского корпуса.

Основная причина корректировки – изменения федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, которые утвердило правительство России. Почти 12 миллиардов рублей из бюджета 2019-го и 2020-го перенесли на 21-й год. Изменены не только основные параметры главного финансового документа региона, но и объем финансирования ряда объектов.

«У нас добавляются средства на инфекционную больницу – это почти 240 млн рублей. И общий объем составит более 600 млн рублей, – объяснил и.о. директора департамента финансов Владимир Штоп. – Добавляется 205 млн рублей на Камышовое шоссе; и 100 миллионов рублей на Казачинское шоссе».

Около полумиллиарда рублей потратят на санавиацию, переселение из аварийного жилья, газификацию сел, строительство и ремонт дорог, развитие туризма и спорта, систему дополнительного образования. Во время обсуждения законопроекта врио губернатора Михаил Развожаев заявил и о еще одной причине внесения изменений в бюджет. По итогам минувшего полугодия стало понятно, что средства, выделенные на крупные объекты, власти освоить не могут: где-то не завершено проектирование, где-то не найден подрядчик. В будущем эту проблему сможет решить привлечение крупных строительных компаний.

«Тем не менее мы все равно планируем в этом году зайти по КОС «Южные» с авансированием начала работ с выбором подрядчика, и по онкологическому центру начать работы и проавансировать, – заявил врио губернатора Михаил Развожаев. – Единственное – будет вопрос с инфекционной больницей: если сейчас подтвердится возможность переноса больницы на новый участок, что мы обсуждали 2 сессии назад, то мы тогда будем это финансирование переносить».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь