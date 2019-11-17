На похороны убитой девочки из Китая прилетела ее мать

Мать убитой Екатерина за два дня с тремя пересадками прилетела в Крым из Китая, где она жила в последнее время, оставив дочь от первого брака и сына на своего нового мужа, сообщает РИА Новости Крым.
Из Иваново приехали родители Екатерины – бабушка и дед 5-летней девочки. Они до сих пор не могут поверить в произошедшее.
Дашу похоронят сегодня, в воскресенье, на кладбище села Кропоткино Раздольненского района, в этом селе она жила последние два года с отчимом и младшим братом.
Дом, в котором произошло убийство, опечатан, поэтому прощание с девочкой пройдет сразу на кладбище. В Кропоткино в эти дни приезжают люди из других городов и сел Крыма, они несут к дому цветы и игрушки.
Накануне вечером в Симферополе добровольцы создали импровизированный мемориал в память о Даше, и жители крымской столицы начали нести туда цветы и свечи. Это убийство никого не оставило равнодушным. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования родным девочки.
Отчим Даши, признавшийся в убийстве и сокрытии тела, заключен под стражу – пока на два месяца до 14 января 2020 года.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь