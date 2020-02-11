На премьере «Печорина» в Севастопольском ТЮЗе «зазвучит» реквизит

О вечном на новый лад – в Севастопольском ТЮЗе готовятся к премьере по роману «Герой нашего времени».

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Война на Кавказе, схватка с контрабандистами, похищение молодой черкесской княжны – события, описанные Лермонтовым 180 лет назад, играют новыми гранями на сцене Севастопольского ТЮЗа. Вместе с труппой театра над постановкой работают приглашённые из Петербурга и Карелии режиссёр, видеограф и звукорежиссёр.

Звукам в постановке уделяется особое внимание. Режиссёр называет их партнёрами для актёров. Микрофоны встроили сразу в несколько предметов реквизита. В многоголосье пространства по-новому начинают звучать и монологи героев Лермонтова.

Топор в руках судьбы – так Печорин называет себя в своём дневнике. Насколько верно обвинять в злоключениях высшие силы, и к чему это приведёт – вопрос, на который найдется несколько ответов. Таких же противоречивых, как главный герой романа.

«Это очень собирательный образ, который проведет нас из поколения в поколение ещё очень долгое время, он не плохой, не хороший, а такой, какой он есть», – рассказывает исполнитель роли барона Корфа Игорь Цветков. «Он постоянно не сидит на месте и не даёт себя завоевать, да, он вызывает интерес этим, но это не человек для семейной жизни», – поясняет исполнительница роли Мери Лина Ясайте.

Мотив дороги, проходящий через спектакль, очень важен для режиссёра. Для него и спектакль, путь, на котором никогда нельзя останавливаться – потому в начале работы над «Печориным» Леонид Прокофьев очень долго не распределял роли.

СЭто такой лабораторный принцип – может быть, этот, а может быть – этот, а скажи-ка его слова, и так потихоньку, поэтому кто-то меня спрашивает, «мне учить мои слова или не учить мои слова?», я говорю, чтобы все знали всё! Вот такая история», – говорит режиссёр Леонид Прокофьев.

А ещё режиссёр уверен, немного Печорина есть в каждом, и, если актёры искали его в себе на репетициях, то возможность увидеть свою «печоринку» у зрителей появится 15 февраля – на премьере спектакля.

Анна Шустер, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь