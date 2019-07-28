На премьеру спектакля «Грифон» в Херсонесе пришли больше 500 человек

Как кинуть копье точно в цель и сколько килограммов носит на себе каждый уважающий себя рыцарь? Фестиваль исторической реконструкции “Грифон” охватывает эпохи от античности до позднего средневековья, а одноименный спектакль рассказывает историю более развернуто и с помощью необычных декораций и мультимедиа.

Поединки и рыцарские турниры открыли фестиваль. Было ли в Средние века в Европе так же жарко, спрашивают друг у друга участники. Еще до выхода на арену им надо победить в неравной схватке с июльским зноем.

Для тех, кто любит мирные занятия – работает гончарная мастерская, тут, говорят, даже ребенок может справится, есть и более изысканные занятия для средневековых модниц.

«Сейчас как раз мы плавим стекло и будем его накручивать на бусину металлическую,- рассказывает Мария Шарова, участница фестиваля “Грифон”, – тем самым мы получаем бусину с отверстием. Стекло у меня будет разноцветным, чтобы создать красивые цветные бусины – такие, какие археологи находят здесь».

Фестиваль – интерактивный – и любую историю здесь можно потрогать руками или даже примерить на себя.

Андрей Суркин, участник фестиваля “Грифон”, показывает, как могли выглядеть новгородские воины в Х веке: «На мне сейчас кольчуга, клепаная, сеченая».

А вот как крестился князь Владимир, побывав в Византии – этот эпизод уже можно увидеть в спектакле “Грифон” – символ и название для этой постановки режиссера Вячеслава Игнатова выбрано с особым смыслом. Из античности символ могущества перешел в христианство, став символом двойственности жизни и ключом к ее пониманию через добро и зло. Три сцены, необычные инженерные конструкции, медиасопровождение – и ключевые моменты в истории Херсонеса рассказывают актеры Севастополя и Крыма.

Спектакль подготовлен Патриаршим советом по культуре на основе реальных исторических событий, которые происходили в Херсонесе за последние 2,5 тысячи лет. Он уникален не только по контенту, но и по-своему художественному исполнению. В нем задействовано более 100 актёров и 1000 специалистов: декораторов, художников, костюмеров…

Даже стены и небо над головой помогали постановщикам, ведь “Грифон” – это особое посвящение Херсонесу.

Ксения Егорова, Александр Соловьев, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь