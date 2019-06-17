На Приморском бульваре зацвела магнолия

Жители и гости города могут насладиться тонким лимонно-ванильным ароматом. Цветение магнолии в Севастополе ожидали чуть раньше, в конце мая. Однако, она заставила себя ждать.

Огромные цветки на деревьях будут радовать прохожих целый месяц. Даже декоративная магнолия, которая высажена на Приморском бульваре, растение реликтовое, поэтому к тем, кто срывает цветы с веток, могут применить административные санкции.

Вести ФМ – Севастополь

Фото Елены Голос с сайта “ВКонтакте”

Источник: Вести.Севастополь