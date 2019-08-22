На Приморском бульваре Севастополя станет светлее

От Дворца детского и юношеского творчества до дома Москвы «Горсвет» заменит 80 светильников. В прошлом году модернизировали систему освещения на набережной Корнилова.

Меняют не только лампы, но и плафоны. Старые светильники сняты с опор освещения. Их ждет пескоструйная обработка, покраска, установка новых стекол и ЛЭД-модулей, сообщает пресс-служба правительства города.

Чтобы на время реконструкции бульвар не погрузился в темноту, специалисты «Горсвета» установят уличные светодиодные светильники LED-50. У летней эстрады «Ракушка» уже стоят пять таких фонарей, планируется дополнительно установить еще пять.

До конца года, светильники, увезенные на модернизацию, должны вернуться на свои места.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта lifeisphoto.ru

Источник: Вести.Севастополь