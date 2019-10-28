На прогулках в горах Крыма за сутки пострадали двое мужчин

28 октября 2019     3
На прогулках в горах Крыма за сутки пострадали двое мужчин

Первый случай произошел в воскресенье 27 октября в районе 15 часов в Бахчисарайском районе. Там недалеко от водопада Серебряные струи молодой человек 1985 года рождения травмировал ногу и не может самостоятельно продолжить движение.

Медицинская помощь ему не потребовалась, но сотрудники 2-го поисково-спасательного отделения части ГУ МЧС России по Республике Крым транспортировали мужчину к его личному автомобилю.

В 17 часов в службу спасения поступило еще одно сообщение, и тоже из Бахчисарайского района: недалеко от пещерного города Мангуп-Кале еще один молодой человек, только уже 1989 года рождения, получил травму ноги. Спасателям пришлось передать его врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Так как туристический сезон в Крыму продолжается, спасатели напоминают туристам, что отправляясь в горы, нужно обязательно брать с собой теплые вещи, еду, достаточный запас воды и заряженный мобильный телефон, а также регистрировать группы в МЧС. если же человек отправляется один, нужно обязательно сообщать родственникам маршрут прогулки и ориентировочное время возвращения домой.

Так накануне спасатели Севастополя эвакуировали из Чернореченского каньона тургруппу из 19 человек, которые заблудились и в течение 10 часов не могли выбраться из леса.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта photocentra.ru

Источник: Вести.Севастополь

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