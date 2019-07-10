На проспекте Античном построят насосную станцию

Коммунальные службы нашли решение проблемы с канализацией на Античном проспекте. Сточный коллектор решено построить заново, проектная организация начала разрабатывать техническую документацию. Как боролись с антисанитарией местные жители и какие временные меры могут уберечь от сточных вод?

Виктор Александрович показывает палисадник, который вместе с супругой разбил под окнами своей квартиры. Цветы во дворе многоэтажки на Античном проспекте – не только декоративные. У них есть и другая, более приземленная функция – перебивать запах сточных вод. Причина неприятного запаха – коллектор. Он находится в нескольких метрах от окон.

В канализационно-насосную станцию приходят стоки восьми домов – в сутки это около 360 кубических метров. Можно представить четыре железнодорожных цистерны. Крупный мусор фильтруется в “корзине”, жидкости уходят в муниципальные сети. Периодически этот фильтр засорялся, забивались насосы – и стоки устремлялись на поверхность. Неоднократно сотрудники управляющей компании устраняли засоры вручную. А местные жители требовали решить проблему раз и навсегда.

Спустя два месяца рабочие модернизировали сети – поставили новый насос. Всё стало работать относительно стабильно. Коммунальщики чистили, насосы качали. Но специалисты севастопольского Водоканала говорят о том, что систему нужно переделывать.

“Проектирование насосной станции включено в инвестиционную программу Водоканала, разыгран тендер. Победителем является проектная организация “Факел-Юг”, из Краснодара. Они будут заниматься проектированием. После проектирования и прохождения экспертизы строительство данной насосной станции будет включено в одну из программ”, – говорит Алексей Степакин, ио главного инженера ГУПС “Водоканал”.

Тогда же станет известна и стоимость работ. Деньги в городском бюджете на эту стройку найдутся, уверены в Водоканале. Правда, точный срок начала строительства никто пока озвучить не может. В качестве временной меры коммунальные службы просят жителей излишне не нагружать канализацию – перестать выбрасывать в унитаз тканевые предметы, влажные салфетки и всё то, что не сможет раствориться в воде.

Ростислав Колмагоров, Александр Попов

“Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь