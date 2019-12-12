На прощание с Юрием Лужковым приехали моряки-черноморцы

Москва сегодня прощается со своим самым харизматичным мэром. Траурная церемония прошла в храме Христа Спасителя. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кроме политиков, общественников, деятелей науки и культуры проститься с Юрием Лужковым пришли военные: министр обороны России Сергей Шойгу и главы других силовых структур. Приехали и моряки-черноморцы: адмиралы Виктор Кравченко, Владимир Комоедов, вице-адмирал Юрий Нуждин, экс-командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Как написал председатель Севастопольского регионального Союза журналистов России Сергей Горбачев: «В выступлениях на гражданской панихиде одной из доминант являлась мысль: великий патриот и подвижник Юрий Михайлович Лужков – один из немногих россиян, конкретными делами поддержавший черноморцев, в 1992 году во главе с адмиралом Игорем Касатоновым не принявших присягу Украине. Лужков системно работал над тем, чтобы сохранить Черноморский флот, Севастополь и Крым для России. Фундамент Русской весны, плацдарм возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань был заложен и защищён при его непосредственном, активнейшем участии. Лужков способствовал сохранению и укреплению стержня русского духа севастопольцев. По понятным причинам, Севастопольский горсовет в своё время не смог присвоить Лужкову звания Почетного гражданина города-героя Севастополя. Не удосужилось сделать это и Заксобрание. Теперь это сделать, увы, невозможно…»

Сейчас Военно-научное общество Черноморского флота выступило с инициативой назвать одну из улиц города-героя именем Юрия Лужкова. Легендарного мэра Москвы похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ТВЦ и Сергея Горбачева

Источник: Вести.Севастополь