На пункте пропуска «Армянск», в автомобиле гражданина Украины найден тайник

24 февраля 2020     23
На пункте пропуска «Армянск», в автомобиле гражданина Украины найден тайник

Сотрудники пограничного управления ФСБ на пункте пропуска «Армянск», при осмотре машины, обнаружили тайник для перевозки товаров.

У гражданина Украины, 1981 года рождения, въезжающего на территорию России из Херсона, пограничники совместного с таможенниками обнаружили 94 наименования товаров народного потребления, скрытых от контроля, в общем количестве 983 штуки, а также тайник, оборудованный под обшивкой автомобиля.

Машина и товары переданы крымской таможне для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Американский эсминец Ross зашёл в Чёрное море
Американский эсминец Ross зашёл в Чёрное море

Эсминец USS Ross ВМС США направлен в акваторию Чёрного моря для «укрепления региональной стабильности». «Ракетный эсминец USS Ross… начал международный …


В Севастополе из-за шторма остановлено движение катеров
В Севастополе из-за шторма остановлено движение катеров

С 13:30 24 февраля из-за ухудшения погодных условий остановлено движение катеров в Севастополе. Перевозки пассажиров из центра на Северную сторону и …


Российские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи и попали на видео
Российские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи и попали на видео

В Пермском крае российские врачи скорой помощи, приехавшие за пациентом, волоком переместили его в машину по грязному асфальту вместо того, …


Чемпион UFC сравнил Макгрегора с террористом
Чемпион UFC сравнил Макгрегора с террористом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо высказался о том, заслуживает ли ирландец Конор Макгрегор второго поединка с россиянином Хабибом …


В российской воинской части обнаружили мумию
В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел 23 февраля …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты