На пункте пропуска «Армянск», в автомобиле гражданина Украины найден тайник

Сотрудники пограничного управления ФСБ на пункте пропуска «Армянск», при осмотре машины, обнаружили тайник для перевозки товаров.

У гражданина Украины, 1981 года рождения, въезжающего на территорию России из Херсона, пограничники совместного с таможенниками обнаружили 94 наименования товаров народного потребления, скрытых от контроля, в общем количестве 983 штуки, а также тайник, оборудованный под обшивкой автомобиля.

Машина и товары переданы крымской таможне для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь