На радиотехнических постах Черноморского флота прошли учения по обеспечению навигационной безопасности

9 марта 2020     4
На радиотехнических постах Черноморского флота прошли учения по обеспечению навигационной безопасности

Расчеты радиотехнических постов и постов связи Крымской военно-морской базы стали участниками учений по обеспечению безопасности прохода военных и гражданских судов в районе полуострова.

Военнослужащим в заданные сроки нужно было установить визуальный и радиоэлектронный контакт с назначенными целями, обеспечить быстроту и точность предоставления данных о надводной обстановке и провести навигационное ориентирование кораблей, выполняющих задачи в Черном море.

В учении были задействованы как стационарные, так и передвижные радиолокационные посты Черноморского флота. Как сообщила пресс-служба флота, они подтвердили высокую степень готовности.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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