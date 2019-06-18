На развитие аквакультуры выделены дополнительные деньги

18 июня 2019     14
На развитие аквакультуры выделены дополнительные деньги

Департамент сельского хозяйства Севастополя принял решение дополнительно выделить субсидии в 1,69 миллионов рублей на развитие аквакультуры.

«Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса способствует росту объемов производства морских моллюсков, в том числе за счет появления субъектов хозяйствования, которые будут работать на рыбоводных участках, сформированных в акватории Черного моря», – отметил директор Департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

10 июня прошел аукцион, где были переданы в аренду 3 участка в акватории Черного моря общей площадью 73 гектара для выращивания мидий и устриц.

В целом на развитие аквакультуры Севастополя в 2019 году будет выделено 5 миллионов рублей.

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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На развитие аквакультуры выделены дополнительные деньги

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