На раскопках в Севастополе поисковики нашли останки ещё троих солдат

14 февраля 2020     7
На раскопках в Севастополе поисковики нашли останки ещё троих солдат

При раскопках на площади Ушакова поисковики сегодня обнаружили останки ещё троих солдат. Двое из них были захоронены в братской могиле вместе с теми красноармейцами, которых нашли накануне.

Как сообщила председатель регионального объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко, последнего бойца нашли неподалеку от захоронения – он лежал отдельно. При нём находились карманные часы и Орден Красной Звезды. Найденные останки были сильно разрушены, но предположительно уже после войны, когда здесь прокладывали водопровод.

«Его разбили, никто не обратил внимания – трубу проложили. Но учитывая то, что слой плодородной земли сверху, он явно верховой был это значит, что он только присыпанный мог быть, листвой или просто очень тонким слоем земли присыпанный был. Что у нас самое главное – это надежда, надежда на имя», – делится командир поискового отряда «Память» Александр Запорожко.

По номеру ордена в Москве в архивах Минобороны сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России смогут установить личность погибшего.

«Это наградной Орден Красной Звезды – это 100% установленная личность человека. Это то, ради чего вся наша поисковая работа и существует. Возможно, за этой фамилией, подтянутся и другие фамилии, если они погибли здесь все вместе. Вот в чём важность этой находки», – рассказывает председатель регионального объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Определить имена бойцов из братской могилы пока так и не удаётся. Поисковики нашли ботинки, фрагменты ремней, пуговицы от формы и нательного белья. Также появилась версия, что погибшие были накрыты не полотном от советского костюма химзащиты, а брезентом немецкого производства. Реконструкция этого участка улицы временно приостановлена – вместе со строителями там сейчас работают поисковики.

Екатерина Копыткова, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь

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