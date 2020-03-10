На регате «Русская весна» севастопольцы увидят новые яхты российского производства

10 марта 2020     13
На регате «Русская весна» севастопольцы увидят новые яхты российского производства

Парусный сезон в Севастополе откроют регатой “Русская весна”. В Севастопольской бухте будут состязаться более 200 детей и 50 взрослых спортсменов из 15 регионов России.

В их числе действующие чемпионы мира и Европы. Соревнования начнутся 20 марта. А 22-го на Графской пристани ждут всех севастопольцев. В этот день состоятся самые зрелищные старты, а в состав экипажей, помимо профессиональных спортсменов, войдут почетные гости: врио губернатора Севастополя, главы соседней республики и других регионов России, командующий Черноморским флотом. Выйдет на дистанцию и женский экипаж.

«Взрослые спортсмены в этом году впервые будут гонять на современных яхтах российского производства, то есть актуальна программа импортозамещения. Это MX-700, которые уже пользуются большой популярностью в Севастополе», – рассказал сегодня президент Федерации парусного спорта г. Севастополя Валерий Зубков.

По отзывам спортсменов, новые семиметровые яхты более устойчивые и комфортные, к тому же они отличаются ярким дизайном. Яхты выставят на Графской пристани накануне старта, чтобы жители и гости города смогли полюбоваться новейшими образцами. Всего их будет 11.

Регата “Русская весна” уже стала традиционной – она пройдет в шестой раз и будет посвящена годовщине воссоединения Крыма с Россией. В целом в новом сезоне в городе намечены более 30 регат, 10 из них – межрегиональные.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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