На ремонт дворов в Севастополе в этом году выделят 500 миллионов рублей

26 марта 2020     7
На ремонт дворов в Севастополе в этом году выделят 500 миллионов рублей

В 2020 году в Севастополе запланировано комплексное благоустройство 52 территорий и асфальтирование более 70 внутриквартальных проездов. На эти цели будет направлено около 500 миллионов рублей. Сейчас подрядчик завершает благоустройство внутридворовой территории домов №48, 50 и 52 на проспекте Героев Сталинграда.

Строители уже заменили бордюрный камень, заасфальтировали пешеходные дорожки, сделали ливневые стоки и приступили к укладке нового полотна автомобильной дороги. Рабочим предстоит заменить более тысячи квадратных метров покрытия. Ход работ проверил глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов. Подрядчику он сделал ряд замечаний.

«Мы сегодня здесь увидели участок, связывающий два двора на детских площадках, который нужно тоже комплексно благоустроить. Подрядной организации поставлена задача выполнить эту связь. Необходимо поменять тот асфальт, который существовал, сделать обеспечение понижения бордюрного камня для того, чтобы мамы наши с колясками, бабушки свободно перемещались или там переносили тачки и коляски», – говорит исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

«Асфальтирование тротуаров и проходов на детских площадках не предусмотрено сейчас по ГОСТам. Предусмотрено либо плиточное покрытие, либо резиновое покрытие, туда мы не заходим асфальтом», – объясняет представитель подрядной организации Игорь Прокопов.

Материал нового покрытия детской площадки пообещали выбрать совместно с жителями. На то, чтобы заменить его и полностью завершить работы во дворе, у подрядчика есть месяц.

Работы по благоустройству дворов и скверов продолжатся, несмотря на то, что следующая неделя в стране объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил Евгений Горлов. Он отметил, что строители будут соблюдать все санитарные рекомендации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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