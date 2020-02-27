На ремонт объектов водоснабжения в Севастополе потратят почти 15 млдр рублей

Дефицит пресной воды – актуальная тема для Севастополя и Крыма. За уровнем воды в водохранилищах пристально следят и специалисты, и простые жители полуострова.

В системе водоснабжения Севастополя Чернореченское водохранилище – основное. Забор воды идёт из трёх гидроузлов, один из них – в районе села Хмельницкое. На плотине оборудование регулирует уровень воды в реке Черной и исключает подтопление станции в случае паводка. Но такая проблема в этом году региону, похоже, не грозит.

«В этом году у нас тяжело с водой. Осадки были незначительные, и сейчас наполнение водохранилища – 34 миллиона кубометров, когда наполнение его должно быть 64 миллиона. Подождем, что нам даст таяние снега в горах. А снег там есть», – рассказывает начальник службы водоснабжения ГУПС «Водоканал» Давид Лихман.

Вода из Чернореченского водохранилища и реки Черной по двум ниткам поступает в водопроводные узлы. Сначала она проходит первичное хлорирование. Затем идет в один из двух блоков очистных сооружений.

«Она предварительно проходит через камеру реакций, в который мы добавляем коагулянт. Далее она проходит через отстойники горизонтального типа и приходит в фильтровальное здание», – говорит начальник отдела насосных станций ГУПС «Водоканал» Тимур Яхин.

Теперь механическая очистка от примесей – 14 скорых фильтров. Это небольшие бассейны – на дне кварцевый песок. Вода проходит сквозь него и поступает в следующий резервуар – уже для чистой жидкости.

В больших баках хлораторной станции готовят раствор для обеззараживания воды – это гипохлорит натрия марки «А». Его поставляет «Севхимпром». По словам сотрудников Водоканала, это самый оптимальный способ сделать воду безопасной. За дозировкой и соответствием СанПиНу следят лаборанты и десять механических дозаторов. Здесь уверены: воду из-под крана в Севастополе пить можно.

«Абсолютно можно. И без зазрения совести могу сказать, что она соответствует всем нормам. И не в коем случае нельзя её менять на минеральную в бутылках – только нашу пейте», – с гордостью говорит начальник водопроводного участка №3 ГУПС «Водоканал» Александр Левченко.

Предприятие ГУПС «Водоканал» сегодня работает на полную мощность и поставляет Севастополю в сутки 150 тысяч кубометров воды. При этом 40% от этого объема не доходит до потребителей. Виной этому изношенные сети и коммерческие потери. Из 1 158 километров сетей – 670 изношены на 50%. В аварийном состоянии почти 173 километра. Единственный выход — ремонт и замена труб. За пять лет в нашем городе переложили 63 км трасс, это позволило сократить потери на 5%.

«Проводится капитальный ремонт вы, наверное, видели уже Острякова – Пожарова, 4 километра. Процесс идет. Плюс мы выполняем производственную программу, инвестпрограмму, в которую включены капитальный ремонт, текущий ремонт сетей. Всё направлено на то, чтобы потери снижать, снижать и снижать», – говорит и.о. главного инженера ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин.

На реконструкцию существующих и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя выделено 14,5 миллиардов рублей. Это ремонт и возведение магистральных водоводов, строительство нового блока очистных сооружений и многое другое.

От Чернореченского водохранилища до центра Севастополя 27 километров. Этот неблизкий и непростой путь вода проходит за 18 часов. И из сырой водоёмной превращается в безопасную и такую необходимую для жизни питьевую. Будут ли в регионе летом проблемы с водой зависит, от осадков в ближайшие месяцы. Но если на дождь и снег жители города повлиять не могут, то экономнее относиться к воде в кране нам вполне по силам.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь