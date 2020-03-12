На ремонт подпорной стены на проспекте Победы выделен 1 миллион рублей

Из резервного фонда Севастополя выделен 1,067 миллион рублей на проектные работы по ремонту и благоустройству территории по адресу проспект Победы 2-б.

Деньги пойдут на выполнение проектно-изыскательских работ для ремонта подпорной стены рядом с многоэтажным домом на проспекте Победы. Работы по восстановлению и благоустройству территории оцениваются более чем в 25 миллионов рублей.

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, денежные средства требуются для окончания геодезических и геологических изысканий и проверки технического состояния близлежащих строений.

Глава Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить ремонтные работы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь