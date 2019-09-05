На реставрацию музейного комплекса на Сапун-горе потратят до 50 млн рублей

От желающих принять участие в аукционе на работы по реставрации «Ансамбля Мемориального комплекса «Сапун-гора», 1944-1974 годов» требуется лицензия на деятельность по сохранению памятников истории и культуры народов Российской Федерации и опыт в этой сфере.
Заказчиком по государственному контракту выступает ГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».
Результаты конкурса планируется подвести 26 сентября 2019 года, а завершить работы – к декабрю. Начальная (максимальная) сумма контракта составляет 49,37 миллиона рублей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь