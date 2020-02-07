На «Ростове-на-Дону» отработали покидание аварийной лодки через торпедный аппарат

Подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения, выходу из торпедного аппарата и посадке в надувной спасательный плот. Кроме физической подготовки моряки совершенствуют психологическую, необходимую для эвакуации с индивидуальным дыхательным аппаратом, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» провёл тренировки по покиданию аварийной подлодки через торпедный аппарат.

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