На Сапун-горе в Севастополе поставят трофейную мортиру

Редкую немецкую мортиру образца 1918 года поставят в боевую позицию на Сапун-горе.

Во время Великой Отечественной войны из подобных артиллерийских установок обстреливали Ленинград и Севастополь. После Победы почти все захваченные орудия разрезали на металлолом, осталось лишь три экземпляра. Один из них в разобранном состоянии представлен в экспозиции немецкой трофейной техники в музейном комплексе на Сапун-горе. Лафет и ствол мортиры соединят и поставят на специально подготовленную площадку. Вес установки – двадцать одна тонна.

“А грунт здесь агрессивный. А так как у этого орудия колеса алюминиевые, то чернозем начал вредить этому металлу. Поэтому, площадка была подбетонирована, проармирована, выверена под рулетку – всё в размер. Дали ей 1,5 месяца на устойчивость – она осела. Вот и сейчас пришло время. На нее можно ставить огромную пушку”, – рассказал музейный хранитель Андрей Будковой.

Закончить работы планируют завтра. Одновременно с этим появляются экспонаты на новой аллее «Слава русскому оружию». Там появится 50 образцов техники. Шесть из них будут стоять на постаментах. Установка займёт много времени. Самый лёгкий экземпляр весит 300 килограммов, самый большой – 17 тонн. Почетное место уже заняли корабельные пушки.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь