На Сапун-горе на новой аллее устанавливают военную технику

14 марта 2020     15
На Сапун-горе на новой аллее устанавливают военную технику

В Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике продолжаются работы по реконструкции музейного комплекса на Сапун-горе. Рабочие приступили к установке военной техники на новой аллее «Слава русскому оружию».

Сегодня рабочие приступили к установке первого экспоната военной. Корабельная артиллерийская установка заняла свое место на постаменте в новой аллее.

Всего планируется разместить здесь более 50 образцов военной техники, использовавшейся в Великой Отечественной войне. На установку шести экспонатов у рабочих уйдет четыре дня. Каждый – весом от 300 килограмм до 17 тонн. Установленная сегодня 85-мм палубная артустановка образца 1941 года весит 6 тонн.

Первый этап реконструкция музейного комплекса на Сапун-горе близится к завершающей стадии. Он должен быть завершен в конце апреля. Работы у Вечного огня практически закончены – его уже зажгли в тестовом режиме.  Второй этап начнется после Дня Победы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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