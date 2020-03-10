На Сапун-горе неизвестные уничтожили молодые деревья

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник сообщает о том, что вандалы сломали молодые деревья, высаженные на аллее мемориального комплекса «Сапун-гора».

Неизвестные уничтожили аллею молодых саженцев, выкорчевав и сломав посаженные деревья. Кроме этого вандалы испортили плитку, выложенную недавно при реставрации мемориального комплекса.

Администрация Севастопольского военно-исторического музея-заповедника призывает жителей и гостей города проявлять бдительность и не оставаться равнодушными к разрушению памятников истории и культуры.

Обо всех подобных случаях руководство музея просит сообщать в правоохранительные органы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь