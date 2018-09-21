На Сапун-горе открыт памятный знак в честь воинов Оренбуржья

20 сентября 2018     104
На Сапун-горе открыт памятный знак в честь воинов Оренбуржья

18 сентября 2018 года на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора», на Аллее Героев, состоялось открытие памятного знака с мемориальной плитой в честь воинов Оренбуржья. Одним из главных инициаторов сооружения обелиска стало Оренбургское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя разработал проект создания Аллеи в память о воинах, погибших при освобождении Севастополя в апреле-мае 1944 г., приуроченный к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект получил поддержку партии «Единая Россия» и реализуется в соответствии с федеральным проектом «Историческая память».

В мероприятии по открытию памятного знака воинам Оренбуржья участвовали сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, представитель руководства Оренбургской области Николай Урюпин, председатель Севастопольского Морского собрания Виктор Кот, поисковики из Оренбургской области, представители общественности Севастополя.

В своём приветственном обращении к участникам мероприятия директор Государственного музей героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко сказал: «Сегодня на этой священной земле мы открываем Аллею Героев – солдат Великой Отечественной войны. Родом из разных уголков огромной страны, они освобождали Севастополь и навсегда остались на севастопольской земле. Я горд, что в сердцах моих современников время не стёрло память о воинском подвиге наших отцов и дедов. Не погасла благодарность за спасение Отечества. Хочется выразить искреннюю признательность всем, кто помог нам увековечить память о воинах из Оренбургской области – освободителях Севастополя.

Новый проект нашего Музея – создание Аллеи Героев на Сапун-горе – обращён в будущее. Наши дети и внуки должны знать историю своей страны и гордиться её славными сынами».

Открытие памятного знака воинам-оренбуржцам на Сапун-горе – значимое событие и для Севастополя, и для всей России. Примеру Оренбурга последуют и другие города. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше настоящее и будущее.

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