На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь

Торжественное зажжение вечного огня на Сапун-горе состоится 9 мая 2020 года. В церемонии используют факел, от которого зажигали огонь после строительства мемориального комплекса.

Реконструкция мемориала входит в завершающую стадию. На Вечном огне установлена новая латунная решётка, которую изготовили из гильз времён Великой Отечественной войны, собранных в Севастополе.

После реконструкции оборудования на Сапун-горе в тестовом режиме зажгли Вечный огонь.

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На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь После реконструкции оборудования на Сапун-горе в тестовом режиме зажгли Вечный огонь. Реконструкция мемориала входит в завершающую стадию. На Вечном огне …

