На Сапун-горе пробно зажгли Вечный огнь

После реконструкции оборудования на Сапун-горе в тестовом режиме зажгли Вечный огонь.
Реконструкция мемориала входит в завершающую стадию. На Вечном огне установлена новая латунная решётка, которую изготовили из гильз времён Великой Отечественной войны, собранных в Севастополе.
Торжественное зажжение вечного огня на Сапун-горе состоится 9 мая 2020 года. В церемонии используют факел, от которого зажигали огонь после строительства мемориального комплекса.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь