На севастопольском винодельческом заводе запустили новое оборудование

Итальянские прессы для винограда помогут сделать вкус напитка более нежным.

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В век рыночной экономики севастопольский винодельческий завод остаётся государственным, и демонстрирует уверенный экономический рост. В год здесь производят 5 миллионов бутылок игристых вин. Для половины из них предприятие заготавливает собственный виноматериал. Виноградники завода размещены на 650 гектарах, 69 из них засажены лозой в этом году.

Чтобы виноградный сок не окислился, в течение часа после сбора урожая его должны доставить на переработку. Ягоды отделяют от гребней, которые часто затем вывозят обратно на виноградник и используют как натуральное удобрение. Остальная ягодная масса отправляется под специальный пресс. Дальше ягоды перемалываются и с помощью мезгонасоса попадают в фильтр-пресс, который очень деликатно, не давя косточку, качественно отжимает сок.

Это оборудование произведено в Италии, пока его не было, на заводе стояли механические прессы, сделанные ещё в советскую эпоху. В этих машинах трудно было сохранить целыми косточки винограда, а ведь в них содержится танин. Именно это вещество придаёт вину терпко-горький оттенок. С новым оборудованием вкус напитка станет нежнее – уверены виноделы.

Затраты на покупку пневматических прессов заводу частично компенсировали за счёт государственной субсидии. Это более пяти миллионов рублей. 593 тысячи из них потратили на обновление оборудования, остальное на закладку новой лозы и уход за виноградниками. Но средств не жалеют. Здесь на заводе сравнивают виноградарей с режиссерами – подчеркивая, что в виноделии как в кино – многое зависит от исходного материала.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь