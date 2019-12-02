На Северной стороне появился первый в современной истории Севастополя светофор

Сегодня на пересечении улиц Богданова и Челюскинцев на Северной стороне началась установка светодиодного светофора: с таймером, звуковым сигналом и стрелками.

Неделю он будет работать в тестовом режиме. Наибольший поток машин движется с улицы Богданова в направлении площади Захарова, поэтому дольше всего зеленый сигнал будет гореть именно для этой полосы, сообщили в «Севавтодоре».

Как сказал начальник отдела безопасности дорожного движения предприятия Сергей Волков, это первый светофор, который будет установлен на Северной стороне в новейшей истории города. В «Севавтодоре» подняли исторические документы по развитию дорожной сети города и обнаружили, что еще в 1989 году там планировали установить светофор.

Для большего комфорта пешеходов, наземный переход перенесли на 10 метров.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь