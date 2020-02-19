На Северной стороне Севастополя в марте откроется новый детский сад

Сегодня готовность здания оценил Михаил Развожаев. Глава города также посетил районные поликлиники для взрослых и детей.

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В детской поликлинике на улице Леваневского теперь всё так, как должно быть в медучреждении для самых маленьких пациентов. Помещения не просто обновили от пола до потолка, но и сделали перепланировку.

«Отдельно процедурный кабинет, отдельно прививочный кабинет, отдельно кабинет неотложной помощи, кабинеты приёма, – говорит главный врач городской больницы №4 Валентина Гавриляк. – Конечно, для пациента это приятно. Конечно, для доктора это приятно, когда помещение после капитального ремонта».

Внимание к посетителям в деталях. Бахилы наденет аппарат. Детей с болезнями в острой форме – сразу в кабинет неотложной помощи. Ближайший ко входу. В регистратуре глава города удивился количеству медкарт. Поликлиника в день может принять до 400 детей, а всего на Северной стороне в ней обслуживают почти 10 тысяч жителей.

А здание поликлиники для взрослых, той же четвёртой больницы, на ремонте. Кровля уже новая. Утепляют фасад.

«Идёт утепление, изменение фасада. Усиление основания там в цокольном этаже происходит и полная внутренняя перепланировка», – рассказал первый заместитель директора Департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

Параллельно строят модульный блок для проведения диагностики. В нём установили компьютерный томограф и рентген-аппарат. В марте поступит и магнитно-резонансный томограф.

Взрослую поликлинику ремонтируют поэтапно, не прекращая приём пациентов. Временные неудобства должны закончиться к июлю. Завершаются они и в дошкольном учреждении на улице Симонок.

Новый детский сад на Северной стороне откроется в марте. Комфортным его сделают современные технологии. На крыше будет 150 коллекторов. Направят солнечную энергию на подогрев пола и обеспечат сад горячей водой. Возводят его по федеральной целевой программе развития региона. 250 мест для малышей от трех до семи лет и ясли, куда детей примут с полутора лет.

«Мы планируем три группы ясельных. Если будет необходимо, будет открыто четыре группы ясельных детского сада по 25 человек», – подчеркнула директор Департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Отделка внутри еще не везде. Зато уже есть, что показать на крыше. Высокие технологии глава города оценил с интересом. Но главное – сроки открытия детского сада.

«У нас сейчас очередь – больше 300 детей на Северной стороне. Один садик закрыли на капитальный ремонт, поэтому этот садик люди очень ждут. Сегодня мне подтвердили, что сроки больше передвигаться не будут, и через месяц дети сюда пойдут», – сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев, в финале поездки по северной стороне, отправился на Михайловскую улицу. С нареканиями на работу управляющей компании, состоянием детской площадки и парковку рядом с объектом «Севтеплоэнерго» он поручил разобраться Департаменту городского хозяйства.

Олег Смирнов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь