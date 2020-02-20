На Северной стороне Севастополя после капремонта открыли детскую поликлинику

20 февраля 2020     17
На Северной стороне Севастополя после капремонта открыли детскую поликлинику

Сегодня готовность здания оценил Михаил Развожаев. Глава города также посетил районные поликлиники для взрослых и детей. 

В детской поликлинике на улице Леваневского теперь всё так, как должно быть в медучреждении для самых маленьких пациентов. Помещения не просто обновили от пола до потолка, но и сделали перепланировку.

«Отдельно процедурный кабинет, отдельно прививочный кабинет, отдельно кабинет неотложной помощи, кабинеты приёма, – говорит главный врач городской больницы №4 Валентина Гавриляк. – Конечно, для пациента это приятно. Конечно, для доктора это приятно, когда помещение после капитального ремонта».

Внимание к посетителям в деталях. Бахилы наденет аппарат. Детей с болезнями в острой форме – сразу в кабинет неотложной помощи. Ближайший ко входу. В регистратуре глава города удивился количеству медкарт. Поликлиника в день может принять до 400 детей, а всего на Северной стороне в ней обслуживают почти 10 тысяч жителей.

  

А здание поликлиники для взрослых, той же четвёртой больницы, на ремонте. Кровля уже новая. Утепляют фасад. 

«Идёт утепление, изменение фасада. Усиление основания там в цокольном этаже происходит и полная внутренняя перепланировка», – рассказал первый заместитель директора Департамента здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов.

Параллельно строят модульный блок для проведения диагностики. В нём установили компьютерный томограф и рентген-аппарат. В марте поступит и магнитно-резонансный томограф.

Взрослую поликлинику ремонтируют поэтапно, не прекращая приём пациентов. Временные неудобства должны закончиться к июлю. Завершаются они и в дошкольном учреждении на улице Симонок.

Новый детский сад на Северной стороне откроется в марте. Комфортным его сделают современные технологии. На крыше будет 150 коллекторов. Направят солнечную энергию на подогрев пола и обеспечат сад горячей водой. Возводят его по федеральной целевой программе развития региона. 250 мест для малышей от трех до семи лет и ясли, куда детей примут с полутора лет.

«Мы планируем три группы ясельных. Если будет необходимо, будет открыто четыре группы ясельных детского сада по 25 человек», – подчеркнула директор Департамента образования и науки Севастополя Елена Богомолова.

Отделка внутри еще не везде. Зато уже есть, что показать на крыше. Высокие технологии глава города оценил с интересом. Но главное – сроки открытия детского сада.

«У нас сейчас очередь – больше 300 детей на Северной стороне. Один садик закрыли на капитальный ремонт, поэтому этот садик люди очень ждут. Сегодня мне подтвердили, что сроки больше передвигаться не будут, и через месяц дети сюда пойдут», – сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев, в финале поездки по северной стороне, отправился на Михайловскую улицу. С нареканиями на работу управляющей компании, состоянием детской площадки и парковку рядом с объектом «Севтеплоэнерго» он поручил разобраться Департаменту городского хозяйства.

Олег Смирнов, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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