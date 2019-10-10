На Севморзаводе спустили на воду пантон нового плавкрана

По одной из-под колосса выбивают опоры, на которых его собирали два года. Последние приготовления перед спуском на воду: проверить цепи и разбить шампанское.

Единственное, что ещё удерживает плавкран на стапеле – это балка, которую рабочие называют «задержник». Она собрана из листов металла толщиной 2,5 сантиметра. Только представьте, какая нагрузка на неё приходится. Рабочие режут её у самого основания и когда они закончат, корпус плавкрана придёт в движение.

Плавкран «ПК 400 Севастополь». Первое судно за 25 лет сходит со стапелей Севморзавода. После спуска на воду понтон пройдёт некоторые испытания и отправится в док на достройку. На сегодня судно построено на 51%, уточняют инженеры. Фактически, это только корпус, без оборудования и двигателей. Ещё год понадобится для того, чтобы завершить проект. Для Севморзавода этот заказ стал символом окончания трудных времён, после кризиса на стыке двух государств и веков, предприятие вновь загружено работой.

Для того, чтобы осилить будущие заказы уже сейчас ясно: заводу нужны кадры. В советские годы здесь работали больше тысячи сотрудников, к такой же цифре стремятся и сейчас.

Проектировали судно в конструкторском бюро «Коралл». В названии «ПК-400» указана грузоподъёмность стрелы – 400 тонн. Для сравнения, это четыре скоростных пассажирских «Кометы» и в четыре раза больше, чем может поднять самый мощный заводской кран. После достройки и прохождения государственных испытаний «Севастополь» отправится работать в северо-западные порты России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь