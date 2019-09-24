На седьмом участке «Тавриды» завершились все земляные работы

7 этап трассы “Таврида” завершен на 66%. Об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе компании «ВАД», которая занимается реализацией стратегического проекта.

Полностью закончены земляные работы, идёт возведение прижимных стен – они исключат сползание склонов на дорогу, в том числе при землетрясении.

На опоры путепровода, который входит в дорожную развязку у села Верхнесадовое, уложены железобетонные балки, идет подготовка к гидроизоляции и укладке асфальта. Самый масштабный объект – мостовой переход над рекой Бельбек и железнодорожными путями – выполнен на 83%.

Строители армируют поверхность моста для последующей заливки бетоном и готовят съезды, которые соединят переправу с основным дорожным полотном. Работы, как сообщает подрядчик, идут по графику и должны быть завершены одновременно с вводом всей трассы «Таврида» в сентябре следующего года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь