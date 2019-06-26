На скале у мыса Фиолент началась установка нового креста

На Георгиевской скале убрали поклонный крест, чтобы установить новый. Прежний крест, не выдержав постоянного воздействия ветров и солёной воды, в ноябре прошлого года упал.

Новый символ веры изготовили из стали и обшили мрамором и гранитом. Пожертвования на 10-метровый крест внесли предприниматели из разных регионов России. Чтобы защитить от стихии, его вмонтируют в скалу и укрепят бетоном. По предварительной информации, работы на Георгиевской скале начнутся завтра, 27 июня.

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Источник: Вести.Севастополь