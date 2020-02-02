На смену теплу в Севастополе придут снег и ветер

2 февраля 2020     12
На смену теплу в Севастополе придут снег и ветер

Февраль в Севастополе начался с солнца и тепла, но уже с понедельника синоптики обещают переменную облачность и небольшие дожди, а в конце недели –  даже снег.

Столбик термометра продержится на дневных отметках +8…10 градусов до четверга. В ночь с четверга на пятницу, по данным портала Gismeteo, температура опустится до нуля, ветер усилится до 24 м/сек, и пойдет снег с дождем.

В субботу 8 февраля ночью уже до -5 градусов, днем чуть теплее – до -3, возможен снег. В следующее воскресенье сохранится такая же морозная и снежная погода, а с 10 февраля столбик термометра вернется на плюсовые отметки. Так что следующие выходные могут стать самыми холодными за весь предстоящий месяц.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Юрия Югансона

Источник: Вести.Севастополь

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