На Советской капитально отремонтировали подпорную стену

«В рамках заключённого контракта предусмотрен ремонт 10 отдельных участков подпорных стен, прилегающих к зданию школы №3, ремонт и переустройство лестничных сходов», – сообщил представитель подрядной организации. Общая цена контракта составила более 26,5 миллионов рублей.

Сейчас подобные работы ведутся на подпорной стене по Советской, 42. Здесь ремонт выполнен на 50%. Завершить их планируется уже в ноябре.

Реконструкция улицы Советской продолжается. Завершены работы по укреплению подпорной стены протяжённостью порядка 125 метров, заасфальтировано 430 квадратных метров прилегающей территории. Для усиления стены вдоль дороги строители вмонтировали 107 свай.

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