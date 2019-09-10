На Советской капитально отремонтировали подпорную стену

Укреплено порядка 125 метров стены в районе домов №61-№65.
Реконструкция улицы Советской продолжается. Завершены работы по укреплению подпорной стены протяжённостью порядка 125 метров, заасфальтировано 430 квадратных метров прилегающей территории. Для усиления стены вдоль дороги строители вмонтировали 107 свай.
Сейчас подобные работы ведутся на подпорной стене по Советской, 42. Здесь ремонт выполнен на 50%. Завершить их планируется уже в ноябре.
«В рамках заключённого контракта предусмотрен ремонт 10 отдельных участков подпорных стен, прилегающих к зданию школы №3, ремонт и переустройство лестничных сходов», – сообщил представитель подрядной организации. Общая цена контракта составила более 26,5 миллионов рублей.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь