На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы

24 января 2020     16
На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте.

В будущем марина сможет обеспечить стоянку 600 маломерных судов. Но сначала необходимо провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистить прибрежную полосу. Также придется реконструировать причалы общей длиной 1941 м, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По поручению президента России Владимира Путина, Балаклава должна стать одним из центров яхтенного туризма юга России. Эта бухта защищена от ветров, в ней не бывает штормов, что делает ее удобной для швартовки и размещения судов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте. В будущем марина сможет обеспечить …



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