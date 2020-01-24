На создание яхтенной марины в Балаклаве получено заключение Главгосэкспертизы

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на создание яхтенной марины в Балаклавской бухте.

В будущем марина сможет обеспечить стоянку 600 маломерных судов. Но сначала необходимо провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистить прибрежную полосу. Также придется реконструировать причалы общей длиной 1941 м, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных, говорится в сообщении пресс-службы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По поручению президента России Владимира Путина, Балаклава должна стать одним из центров яхтенного туризма юга России. Эта бухта защищена от ветров, в ней не бывает штормов, что делает ее удобной для швартовки и размещения судов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь