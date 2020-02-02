На соревнования в Севастополь приедет любительская хоккейная команда из Германии

Немецкие хоккеисты сразятся на льду с крымскими на мини-турнире, который пройдет в конце мая на ледовых площадках республики и Севастополя.

Визит запланирован в рамках проектов народной дипломатии, сообщил ТАСС Юрий Гемпель, председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям.

Первый матч пройдет в Севастополе, второй в Ялте, а заключительный – в Симферополе на недавно открывшейся ледовой арене. В турнире примут участие от четырех до шести хоккейных команд, рассказал ТАСС руководитель Крымской хоккейной лиги Алексей Нусбаум, но окончательный состав команд и игроков еще не определен.

Этот мини-турнир носит название “Кубок Победы”. В этом году он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. У любительской хоккейной команды из Германии уже появилась традиция приезжать в мае в Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь