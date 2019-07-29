На спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона Шевкунова пришли больше 500 человек. Фоторепортаж

29 июля 2019     33
На спектакль «Грифон» по пьесе митрополита Тихона Шевкунова пришли больше 500 человек

Как кинуть копье точно в цель и сколько килограммов носит на себе каждый уважающий себя рыцарь? Фестиваль исторической реконструкции “Грифон” охватывает эпохи от античности до позднего средневековья, а одноименный спектакль рассказывает историю более развернуто и с помощью необычных декораций и мультимедиа.

Поединки и рыцарские турниры открыли фестиваль. Было ли в Средние века в Европе так же жарко, спрашивают друг у друга участники. Еще до выхода на арену им надо победить в неравной схватке с июльским зноем.

Для тех, кто любит мирные занятия – работает гончарная мастерская, тут, говорят, даже ребенок может справится, есть и более изысканные занятия для средневековых модниц.

«Сейчас как раз мы плавим стекло и будем его накручивать на бусину металлическую,- рассказывает Мария Шарова, участница фестиваля “Грифон”, – тем самым мы получаем бусину с отверстием. Стекло у меня будет разноцветным, чтобы создать красивые цветные бусины – такие, какие археологи находят здесь».  

Фестиваль – интерактивный – и любую историю здесь можно потрогать руками или даже примерить.

Андрей Суркин, участник фестиваля “Грифон”, показывает, как могли выглядеть новгородские воины в Х веке: «На мне сейчас кольчуга, клепаная, сеченая».

А вот как крестился князь Владимир, побывав в Византии – этот эпизод уже можно увидеть в спектакле “Грифон” – символ и название для этой постановки режиссера Вячеслава Игнатова выбрано с особым смыслом. Из античности символ могущества перешел в христианство, став символом двойственности жизни и ключом к ее пониманию через добро и зло. Три сцены, необычные инженерные конструкции, медиасопровождение – и ключевые моменты в истории Херсонеса рассказывают  актеры Севастополя и Крыма.

Спектакль подготовлен Патриаршим советом по культуре на основе реальных исторических событий, которые происходили в Херсонесе за последние 2,5 тысячи лет. Он уникален не только по контенту, но и по-своему художественному исполнению. В нем задействовано более 100 актёров и 1000 специалистов: декораторов, художников, костюмеров…

Сегодня организаторы раскрыли имя автора пьесы, по которой был поставлен спектакль. Это Тихон Шевкунов, митрополит Псковский и Порховский. 

Даже стены и небо над головой помогали постановщикам, ведь “Грифон” – это особое посвящение Херсонесу. 

Ксения Егорова, Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь

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