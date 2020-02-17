На стадионе Черноморского флота появится ледовая арена

17 февраля 2020     15
На стадионе Черноморского флота появится ледовая арена

Весной в Севастополе начнётся масштабная реконструкция спортивного стадиона Черноморского флота. Старейшая в городе арена не просто получит обновлённый легкоатлетический комплекс, но и будет дополнена новыми объектами. К 2022 году на ней одновременно можно будет заниматься летними и зимними видами спорта

Весной на старейшем в Севастополе стадионе начнётся реконструкция. К выводу, о том, что его придётся отстроить с нуля, в Крымской военно-морской базе Черноморского флота пришли несколько лет назад, когда арена переходила в её ведение. Несмотря на ветхость, стадион используется. На поле играют флотские команды. Четыре раза в год военные моряки сдают нормативы подготовки.

«Здесь сдавали упражнения и командующие Черноморским флотом. Это вице-адмирал Алексей Александрович Моисеев и нынешний командующий вице-адмирал Игорь Владимирович Осипов», – рассказывает помощник командира по физической подготовке Крымской военно-морской базы Черноморского флота Владимир Юрченков.

Стадион 1949 года постройки, где в прошлом веке впервые была исполнена песня «Легендарный Севастополь», десятилетиями использовали не по назначению. В 90 годы прошлого века здесь проводили концерты.

В 2010 году стадион едва не застроили. Украинское Министерство обороны тогда заключило договор на возведение здесь жилья. Правда местный парламент тут же принял контр-решение: использовать арену только как объект физкультуры и спорта.

В российском правовом поле спорткомплекс не просто сохранил назначение, но и будет развиваться. Проект предполагает строительство новой трёхэтажной трибуны на 2,2 тысячи зрителей и спортзала под ней. А рядом с обновлённым легкоатлетическим стадионом появится ледовая арена и теннисный корт, а также будет обустроена парковка на 59 мест

«Первый этап «ледовый» – где-то около года с универсальным спортивным комплексом. И второй этап – будет стадион со стандартной разметкой 400 метров по кругу. Где-то тоже ещё год», – пояснил помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке Олег Хоменко.

Пользоваться футбольным полем, беговой дорожкой, тренироваться на льду и кортах смогут как военные, так и гражданские команды и спортсмены. Ожидается, что открытие первого общедоступного ледового поля стимулирует развитие в городе хоккея и фигурного катания. Но преимущество в тренировках будет все же у военных спортсменов. Комплекс будет принимать чемпионаты и кубки вооружённых сил.

Олег Смирнов, Михаил Шурмель, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь

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