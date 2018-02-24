«На страже родины родной» – праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества в Балаклавском дворце культуры

21 февраля 2018     26
«На страже родины родной» - праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества в Балаклавском дворце культуры

Большое праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества и 100-летию со дня создания Рабоче – Крестьянской Красной Армии, состоялось в Балаклавском дворце культуры 21 февраля.

Организатором выступил коллектив дворца культуры при поддержке местной общественной организации ветеранов войны и труда Вооружённых сил и правоохранительных органов Балаклавского муниципального округа города Севастополя ( Председатель Гриняк Василий Иосифович).

В зрительном зале собрались участники боевых действий, ветераны военной службы и МЧС, руководители и командиры групп поискового отряда «Подвиг», члены местной общественной организации ветеранов БМО, первичных ветеранских организаций, учащиеся средних образовательных школ Балаклавы и Балаклавского района, жители Севастополя.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Заместитель Губернатора – Председателя Правительства Севастополя Пономарёв Илья Вячеславович, депутаты Законодательного собрания г.Севастополя – Лобач Татьяна Георгиевна и Кравец Ирина Ивановна, Глава внутригородского муниципального образования г. Севастополя Балаклавский МО Бабошкин Евгений Альбертович, директор государственного историко-археологического музея -заповедника “Херсонес Таврический” Светлана Мельникова, Председатели общественных организаций ветеранов Гриняк В.И. и Жарков И. Н.

Под аплодисменты зрителей прошло торжественное награждение ветеранов и военнослужащих : им вручили памятные подарки Губернатора и Председателя Законодательного Собрания г.Севастополя; нагрудные знаки, памятные медали, грамоты и подарки общественных организаций ветеранов и муниципалитета.

За активную военно-патриотическую работу памятной медалью местной общественной организации ветеранов БМО были награждены ребята и педагоги средних общеобразовательных школ № 17, 25, 47.

Грамотами Совета ветеранов пограничников г. Севастополя награждены победители конкурс рисунка «Жизнь во славу Отечества» – учащиеся кадетского пограничного класса средней школы № 30 (Классный руководитель капитан-лейтенант Виноградов В. В.)
Концертную программу зрителям подарили лучшие творческие коллективы «БДК»:

– Шоу- группа «Гуляй душа», руководитель заслуженный артист АРК К.Пастернак,
– хореографическая студия «Гранд Па», руководитель И.Бекирова,
– образцовый вокальный ансамбль «Мир надежд», руководитель Надежда Мироводова,
– образцовый коллектив шоу-группа «Звёздочки», вокальный ансамбль «Жемчужины России» и «Ренесанс», руководитель И.Белова,
– студия восточного танца «Жасмин», руководитель Ю.Стражникова,
– студия танца «Аларкон», руководитель Н.Аларкон,

Ведущая и автор сценария менеджер «БДК» О.Реутович.

Завершился концерт песней И. Резника «Служить России!» в исполнении солиста шоу-группы «Звёздочки» О.Белова и всех участников праздничной программы.

 
Автор статьи О.Реутович, фото Т.Шакун.

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