На строительство КОС "Южные" объявлен новый тендер

6 июля 2019     19
На строительство КОС "Южные" объявлен новый тендер

Максимальная стоимость контракта – 6,7 миллиарда рублей. Такова информация портала госзакупок.

Заказчик работ – госучреждение “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства”. Завершить строительство очистных сооружений требуется к 1 декабря 2022 года. Подрядчика готовятся объявить 22 июля.

КОС “Южные” – один из крупнейших проектов в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Новую цену и встречу с предыдущим подрядчиком для возвращения аванса уже обсуждали в июне этого года.

фото skyscrapercity.com

Источник: Вести.Севастополь

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