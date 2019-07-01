На стыке жанров – в Севастополе прошел фестиваль воздушной атлетики

В поселке Сахарная головка впервые состоялся открытый фестиваль воздушной атлетики. Этот вид спорта сочетает в себе элементы акробатики и циркового искусства.

Это не олимпийский вид спорта, поэтому общих правил судейства и названий дисциплин нет. Также и в Севастополе воздушная атлетика – не самое популярное направление, тем не менее на фестивале выступили более ста юных спортсменов из Ялты, Симферополя, Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов страны.

«Мы хотим дождаться результатов, посмотреть как все пройдет, всем ли все понравится. Мы все стараемся, чтобы все было на высоком уровне, и, если отзывы будут хорошие, хотим, чтобы это было как минимум ежегодное событие», – делится своими планами организатор открытого фестиваля во воздушной атлетике Кирилл Луцык.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь