На судне, отправлявшемся из порта «Керчь» нашли неучтённую валюту

При оформлении гражданского судна на отход за пределы территориального моря Российской Федерации обнаружено и изъято 25 тысяч долларов.
Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым нашли незадекларированные, упакованные деньги в одном из ящиков письменного стола.
Наличная валюта, в сумме, превышающей разрешённые 10 тысяч долларов, принадлежала одному из членов экипажа. Материалы в отношении него переданы в Крымскую таможню для принятия процессуального решения.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: пограничное управление ФСБ по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь