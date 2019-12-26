На судне, отправлявшемся из порта «Керчь» нашли неучтённую валюту

Наличная валюта, в сумме, превышающей разрешённые 10 тысяч долларов, принадлежала одному из членов экипажа. Материалы в отношении него переданы в Крымскую таможню для принятия процессуального решения.

Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым нашли незадекларированные, упакованные деньги в одном из ящиков письменного стола.

При оформлении гражданского судна на отход за пределы территориального моря Российской Федерации обнаружено и изъято 25 тысяч долларов.

На судне, отправлявшемся из порта «Керчь» нашли неучтённую валюту При оформлении гражданского судна на отход за пределы территориального моря Российской Федерации обнаружено и изъято 25 тысяч долларов. Сотрудники погрануправления …



Россия поучаствует в поиске сирийской нефти в Средиземном море Сирия совместно с Россией начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник сирийского лидера Бусейна Шаабан …



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