На судне, отправлявшемся из порта «Керчь» нашли неучтённую валюту

26 декабря 2019     15
На судне, отправлявшемся из порта «Керчь» нашли неучтённую валюту

При оформлении гражданского судна на отход за пределы территориального моря Российской Федерации обнаружено и изъято 25 тысяч долларов.

Сотрудники погрануправления ФСБ по Республике Крым нашли незадекларированные, упакованные деньги в одном из ящиков письменного стола.

Наличная валюта, в сумме, превышающей разрешённые 10 тысяч долларов, принадлежала одному из членов экипажа. Материалы в отношении него переданы в Крымскую таможню для принятия процессуального решения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пограничное управление ФСБ по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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