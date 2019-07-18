На сцене театра Лавренева пройдут гастроли Омского драмтеатра

Гастроли Омского драматического театра «Галёрка» пройдут на сцене севастопольского театра им. Б. Лавренева С 21 по 27 июля.
За неделю омичи дадут 6 комедий и один поэтический спектакль.
21 июля – комедия «История одной любви».
22 июля – «Новый год Forever или невероятный бобслей».
23 июля – комедия обмана и любви «Казанцевское дело» по пьесе А. Аверченко «Игра со смертью».
24 июля – комедия «В добрый час».
25 июля – комедия «В поисках радости».
26 июля – комедия «Безумный день, или женитьба Фигаро».
Закрывает гастроли 27 июля поэтический спектакль-концерт в 2-х частях «Сергей Есенин».
Начало всех спектаклей в 18:30. Возрастное ограничение 12+.
Вести ФМ-Севастополь
Источник: Вести.Севастополь