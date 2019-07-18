На сцене театра Лавренева пройдут гастроли Омского драмтеатра

Начало всех спектаклей в 18:30. Возрастное ограничение 12+.

26 июля – комедия «Безумный день, или женитьба Фигаро».

23 июля – комедия обмана и любви «Казанцевское дело» по пьесе А. Аверченко «Игра со смертью».

22 июля – «Новый год Forever или невероятный бобслей».

За неделю омичи дадут 6 комедий и один поэтический спектакль.

Гастроли Омского драматического театра «Галёрка» пройдут на сцене севастопольского театра им. Б. Лавренева С 21 по 27 июля.

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