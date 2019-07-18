На сцене театра Лавренева пройдут гастроли Омского драмтеатра

18 июля 2019     23
На сцене театра Лавренева пройдут гастроли Омского драмтеатра

Гастроли Омского драматического театра «Галёрка» пройдут на сцене севастопольского театра им. Б. Лавренева С 21 по 27 июля.

За неделю омичи дадут 6 комедий и один поэтический спектакль.

21 июля – комедия «История одной любви».

22 июля – «Новый год Forever или невероятный бобслей».

23 июля – комедия обмана и любви «Казанцевское дело» по пьесе А. Аверченко «Игра со смертью».

24 июля – комедия «В добрый час».

25 июля – комедия «В поисках радости».

26 июля – комедия «Безумный день, или женитьба Фигаро».

Закрывает гастроли 27 июля поэтический спектакль-концерт в 2-х частях «Сергей Есенин».

Начало всех спектаклей в 18:30. Возрастное ограничение 12+.

Вести ФМ-Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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