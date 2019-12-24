На сцене театре театра Елизарова встретились Аладин и Дед Мороз

В севастопольских театрах стартовали новогодние спектакли. Вниманию зрителей академического театра танца имени Вадима Елизарова представили историю об Аладдине и приключениях, выпавших на его долю по вине колдуна.

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Арабская ночь, волшебный восток… Каскад приключений Алладина начинается со знакомой, таинственной мелодии. И определяющая в этой череде событий – первая встреча с красавицей Жасмин.

Но своенравность Жасмин, кажется, только привлекает бедного юношу. От чего, конечно, не в восторге отец Жасмин – султан.

«Волшебная лампа Алладина» – это сочетание восточных и бальных танцев. Для исполнительницы роли Жасмин Олеси Падалка – не первый подобный опыт. «Мне очень комфортно, я чувствую себя прямо, вот, настоящей принцессой. Сначала вредной, капризной, а потом моё сердце топится, и я влюбляюсь в Алладина, и становлюсь уже более простой девушкой», – рассказывает она.

А вот с мужской восточной хореографией Вадиму Филипчику сначала было справиться непросто.

«Я тоже не из богатой семьи. И он такой же. Мечтает о чём-то большем и стремится туда, и делается всё возможное. А так я очень хотел танцевать эту роль, сразу как сказали Алладин, у меня глаза загорелись», – делится артист театра танца им. Вадима Елизарова Вадим Филипчик.

Раскрыть обман злого колдуна, заполучить волшебную лампу и услышать заветное «слушаю и повинуюсь». И всё для того, чтобы добиться сердца принцессы. Стремление к своим мечтам – и есть основная тема сказки, но помогает их достичь вовсе не волшебная лампа, а собственная смекалка и вера в успех.

«Это моя первая дебютная работа и мне очень приятно, что наконец-то запустилась премьера, теперь можно будет спать ночами. Я безумно счастлива, смотрела на реакцию детей сегодня. они улыбались, они танцевали, они сопереживали главным героям», – отмечает заслуженная артистка Украины, балетмейстер-постановщик Дарья Чумакова.

Сказка, хоть и восточная, но предновогодняя, поэтому без ёлки – никуда.

И, конечно, каждый уже загадал своё новогоднее желание. А кто его исполнит, джин или Дед Мороз, наверное, не имеет значения.

Вероника Андреева, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь