На сцену ТЮЗа возвращается спектакль «Последний срок»

11 ноября 2019     17
На сцену ТЮЗа возвращается спектакль «Последний срок»

13 ноября в 18.30 пройдет спектакль по повести Валентина Распутина «Последний срок».

Он возвращается на сцену Севастопольского ТЮЗа, только с новыми актерами, сообщает пресс-служба театра.

Так роль Ильи, старшего сына главной героини, сыграет Игорь Цветков. Севастопольцы его знают по ролям Ильи Обломова, Чичикова, Летте в спектакле «Урод».

Премьера спектакля, поставленного Семеном Лосевым по поветси Распутина, состоялась три года назад – 18 ноября 2016-го.

«Трагедия многих людей, которые в свое время оторвались от земли,  покинув отчий дом, видимо, заключается в том, что свое «место под солнцем» они нашли, – рассуждает о характере своего персонажа Игорь Цветков. – У Ильи есть работа, есть жена, но нет детей, единственно доступный ему досуг и отдохновение — алкоголь… Если честно, перед нами человек несчастливый и незамысловатый… Поступки его нельзя охарактеризовать как “плохо” или “хорошо”, это просто данность. Близок ли мне этот герой? Отвечу коротко и откровенно: нет. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что это роль на сопротивление».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы ТЮЗа

Источник: Вести.Севастополь

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