На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица

Театр переезжает на улицу. Но ненадолго. До конца октября жители и гости города смогут оценить уникальный для Севастополя вид развлечений, открытие которого прошло в эти выходные – “Театральная улица” предлагает посмотреть постановки со всей страны, познакомиться с современным искусством и выступить самому.

Живое искусство, не ограниченное рамками сценария. Открытие Театральной улицы стало одной большой импровизацией. По мнению организаторов, именно в таких условиях сможет расслабиться даже далекий от сцены человек. Отмечают – это и возможность начать свой творческий путь, а для профессионалов – шанс поэкспериментировать. Они просто поют, просто играют и просто танцуют. Как таковой программы вечера нет. Театральное действо может начаться в любой момент.

“Мне кажется, что в год театра необходима такая проектная история, – говорит Татьяна Скуридина, актриса театра им. А.В. Луначарского. – И театралы, и не-театралы под одним шатром. Это очень хорошая история именно в туристический сезон, когда севастопольские творческие люди могут проявить себя, их могут увидеть те, кто приехал сюда отдохнуть”.

Здесь же работают художники. В режиме реального времени можно смотреть, как они создают свои произведения, которые уже совсем скоро украсят Театральную улицу. Дом, построенный руками интеллигенции, – так о нем говорят. Ни одного гвоздя не было вбито рукой строителя. За два месяца актеры, артисты, общественные деятели и неравнодушные люди создали театр под открытым небом в центре города.

“Это место с большой историей, – рассказывает Ольга Глухова, руководитель поекта “Севпарки”. – “Ивушка” должна жить. Все жители помнят вот эту танцплощадку, где можно было проводить время. Подходят люди старшего поколения, вспоминают про танцплощадку и говорят: спасибо, здорово, давайте делать что-то живое!”.

Программа событий составлена на недели вперед. Утром и днем – занятия йогой, а по вечерам спектакли и представления с гастролями из других городов. Арт-пространство открыто для всех, у кого есть идея или желание стать ближе к искусству. И пока авторы проекта обсуждают планы по его развитию, гости наслаждаются именно тем, что в этот вечер всё идет не по плану.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь