На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица

8 июля 2019     21
На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица

Театр переезжает на улицу. Но ненадолго. До конца октября жители и гости города смогут оценить уникальный для Севастополя вид развлечений, открытие которого прошло в эти выходные – “Театральная улица” предлагает посмотреть постановки со всей страны, познакомиться с современным искусством и выступить самому.

Живое искусство, не ограниченное рамками сценария. Открытие Театральной улицы стало одной большой импровизацией. По мнению организаторов, именно в таких условиях сможет расслабиться даже далекий от сцены человек. Отмечают – это и возможность начать свой творческий путь, а для профессионалов – шанс поэкспериментировать. Они просто поют, просто играют и просто танцуют. Как таковой программы вечера нет. Театральное действо может начаться в любой момент.

“Мне кажется, что в год театра необходима такая проектная история, – говорит Татьяна Скуридина, актриса театра им. А.В. Луначарского. – И театралы, и не-театралы под одним шатром. Это очень хорошая история именно в туристический сезон, когда севастопольские творческие люди могут проявить себя, их могут увидеть те, кто приехал сюда отдохнуть”.

Здесь же работают художники. В режиме реального времени можно смотреть, как они создают свои произведения, которые уже совсем скоро украсят Театральную улицу. Дом, построенный руками интеллигенции, – так о нем говорят. Ни одного гвоздя не было вбито рукой строителя. За два месяца актеры, артисты, общественные деятели и неравнодушные люди создали театр под открытым небом в центре города.

“Это место с большой историей, – рассказывает Ольга Глухова, руководитель поекта “Севпарки”. – “Ивушка” должна жить. Все жители помнят вот эту танцплощадку, где можно было проводить время. Подходят люди старшего поколения, вспоминают про танцплощадку и говорят: спасибо, здорово, давайте делать что-то живое!”.

Программа событий составлена на недели вперед. Утром и днем – занятия йогой, а по вечерам спектакли и представления с гастролями из других городов. Арт-пространство открыто для всех, у кого есть идея или желание стать ближе к искусству. И пока авторы проекта обсуждают планы по его развитию, гости наслаждаются именно тем, что в этот вечер всё идет не по плану.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Где в Севастополе домашних животных бесплатно прививают от бешенства
Где в Севастополе домашних животных бесплатно прививают от бешенства

Специалисты управления ветеринарии будут прививать домашних питомцев от вируса бешенства до конца декабря этого года. Об этом пишет пресс-служба ведомства. …


В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов
В Севастополе назвали цену выкупа земли без торгов

Землю под частными домами будут продавать за 5% от кадастровой стоимости, а под объектами бизнеса – за 20%. Такое постановление …


СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей

Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств. …


На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица
На творческой карте Севастополя появилась Театральная улица

Театр переезжает на улицу. Но ненадолго. До конца октября жители и гости города смогут оценить уникальный для Севастополя вид развлечений, …


В Севастополе решают, как узаконить долгострой на улице Маринеско
В Севастополе решают, как узаконить долгострой на улице Маринеско

Губернатор Севастополя встретился с владельцами квартир в доме 8 “В” на улице Александра Маринеско. Здание возведено строительным кооперативом в украинский …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты