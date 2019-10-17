На Театральной улице Севастополя пройдет «Импровизационный батл»

Так называется турнир «малых» театров Севастополя, артистам которых предложено состязаться в остроумии, находчивости и непредсказуемости, то есть показать себя хорошими импровизаторами.

Батл начнется завтра, 18 октября, на Театральной улице в Арт-бухте. Ситуации для артистов будут придумывать зрители. Победителей определит жюри. Как сообщают организаторы проекта, Севастополь уже знаком с проектом «Импровизационный БАТЛ». В прошлом году в рамках «Федеральных игр» на сцене театра им. А.В. Луначарского прошло состязание между хозяевами площадки и Крымским драмтеатром им. М.Горького.

В Турнире «малых» театров будут участвовать четыре коллектива: театральная студия СевГУ, «Театральная кухня», объединённая команда театров «Мысль» и «Тот ещё театр». Автор и режиссер всероссийского театрального проекта «Импровизационный БАТЛ» Максим Драченин специально приедет в Севастополь, чтобы провести этот трёхдневный турнир и четко следить за его правилами.

18 и 19 октября пройдут отборочные туры, а 20 числа состоится финал.

Театральная улица появилась на карте Севастополя 6 июля, и за эти три месяца там выступило немало интересных коллективов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь